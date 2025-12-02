Devastò pensilina del bus Irride gli agenti | sono libero Ora finisce in carcere

Questa volta, dove altre forze dell’ordine non erano riuscite, è riuscita la Polizia locale di Ravenna. È stata infatti la pattuglia di quartiere, la stessa che da mesi segnala il nome di Mustapha Sey in cima alla propria “black list” periodica, a neutralizzare l’uomo che negli ultimi giorni aveva seminato caos tra stazione, zona Isola di San Giovanni e centro. Una presenza fissa nei rapporti inviati a Carabinieri, Guardia di Finanza e Prefettura: profilo pericoloso, ingestibile, totalmente indifferente a sanzioni e provvedimenti. Ma questa volta l’escalation ha portato a un risultato che in passato era sempre sfumato: l’ingresso in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Devastò pensilina del bus. Irride gli agenti: sono libero. Ora finisce in carcere

