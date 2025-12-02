DeSteeNazione la nuova casa per la comunità adolescente di Perugia
Inaugurato a Perugia “DesTeeNazione ”, il nuovo spazio multifunzionale dedicato a ragazze e ragazzi dai 11 ai 21 anni. Uno spazio per ragazzi e ragazze in cui imparare, crescere, socializzare”, il nuovo centro multifunzionale del Comune di Perugia dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
