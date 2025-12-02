Delitto Garlasco le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta dei Poggi il 13 agosto 2007

Sono state pubblicate dalla youtuber Francesca Bugamelli, nota con il nome d’arte ‘ Bugalalla ‘, alcune foto rimaste inedite per 18 anni che ritraggono Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, davanti alla villetta di via Giovanni Pascoli nel pomeriggio del 13 agosto 2007, poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi. Secondo quanto afferma il canale ‘Bugalalla Crime’, le immagini provengono da una fotografa dilettante locale, che documentò anche i successivi sopralluoghi dei Carabinieri nei mesi seguenti. Gli scatti erano rimasti sepolti in un hard disk considerato irrimediabilmente danneggiato e sono stati recuperati solo recentemente grazie a interventi tecnici di data recovery. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta dei Poggi il 13 agosto 2007

