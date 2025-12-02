Delitto di Garlasco l’ex pm Venditti | La nuova indagine? Tanto fumo per niente Ridicolo che abbia ricevuto denaro per l’archiviazione di Sempio | VIDEO

L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, smentisce ancora una volta di aver preso soldi per archiviare la posizione di Andrea Sempio e bolla la nuova indagine sul delitto di Garlasco definendola fumosa. Intervistato dal Tg1, il magistrato, indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, definisce “priva di fondamento e semplicemente ridicola” l’ipotesi secondo la quale nel 2017 avrebbe scagionato Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi perché corrotto dalla famiglia dell’amico di Marco Poggi. Riguardo all’indagine nei suoi confronti, Venditti sottolinea che “tre perquisizioni in meno di un mese non rappresentano una prassi ordinaria” e, alla domanda se ritenga di essere oggetto di particolare pressione da parte dei magistrati bresciani, risponde: “Se vi sia un accanimento, dovete chiederlo a loro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, l’ex pm Venditti: “La nuova indagine? Tanto fumo per niente. Ridicolo che abbia ricevuto denaro per l’archiviazione di Sempio” | VIDEO

