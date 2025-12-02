Delitto di Garlasco la difesa di Sempio | Le foto dimostrano che dice la verità

Le immagini acquisite dagli inquirenti, riemerse dopo 18 anni, secondo i legali confermerebbero la coerenza del racconto fornito dall'indagato sui movimenti del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio: "Le foto dimostrano che dice la verità"

Altri contenuti sullo stesso argomento

