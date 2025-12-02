Delitto di Garlasco gli inquirenti sono convinti di aver trovato il movente | i sei punti contro Andrea Sempio

Dal dna sulle unghie di Chiara Poggi all’impronta sul muro dell’abitazione dove è stata uccisa la ragazza fino all’individuazione del movente: sono i sei punti chiave della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede sospettato Andrea Sempio. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, gli investigatori sono convinti di aver trovato un legame tra l’amico di Marco Poggi e la vittima. Sempio ha sempre raccontato di conoscere Chiara Poggi solamente di vista ma di non aver mai frequentato la vittima: la procura di Pavia, però, avrebbe trovato una connessione, e, di conseguenza, il possibile movente del delitto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, gli inquirenti sono convinti di aver trovato il movente: i sei punti contro Andrea Sempio

