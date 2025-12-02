Delitto di Garlasco fotografa smentisce Andrea Sempio sulle foto davanti la villa dei Poggi

Garlasco, nuove foto di Andrea Sempio: parla la fotografa che ha realizzato gli scatti e in parte smentisce la versione dell'indagato.

Il delitto di Garlasco: a #StorieItaliane parla l’Avvocato De Rensis dopo la diffusione delle foto che ritraggono Andrea Sempio davanti alla villetta poco dopo l’omicidio. - facebook.com Vai su Facebook

Cosa e chi si vede nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: le immagini acquisite dalla Procura Vai su X

Garlasco, la fotografa convocata in Procura: nuove verifiche su Andrea Sempio - La Procura convoca la fotografa che immortalò Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto. Segnala affaritaliani.it

La vera storia delle foto di Sempio il giorno del delitto di Garlasco: perché sono state pubblicate solo adesso - Qual è la storia delle foto diffuse di recente che immortalano Andrea Sempio davanti casa di Chiara Poggi il giorno del delitto? fanpage.it scrive

Garlasco, la fotografa consegna tutte le foto di Andrea Sempio fuori dalla villetta ai carabinieri - Garlasco, tutte le foto di Andrea Sempio in possesso della fotografa Francesca Bugalalla sono state consegnate ai carabinieri ... Scrive virgilio.it

Garlasco, foto di Sempio in via Pascoli: si indaga sugli scatti ritrovati - Una testimone convocata in caserma, l’indagato immortalato davanti alla villa poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco, emergono scatti inediti: ascoltata la fotografa. La difesa di Sempio: “Le immagini dimostrano che dice la verità” - Secondo l’avvocata Angela Taccia, che difende il 37enne indagato dalla Procura di Pavia, le immagini “attestano la veridicità di quanto dichiarato da Sempio”, confermando la sua ricostruzione di ... Come scrive altarimini.it

Delitto di Garlasco, spuntano le foto di Andrea Sempio e le gemelle Cappa davanti casa Poggi - Delitto di Garlasco, le foto inedite del 13 Agosto 2007 nell'hard disk di una reporter locale: ci sono Andrea Sempio e le gemelle Cappa davanti casa Poggi. Da corrierenazionale.it