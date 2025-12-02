Del Piero parla di Napoli Juve | Sarà una grande partita sono due squadre con grandissima ambizione

Del Piero, simbolo eterno della Juventus, presenta il big match di domenica al Maradona contro il Napoli: le sue parole Un tuffo nel passato, tra i sogni di bambini che nascono su campetti polverosi e palloni che rimbalzano male. Alessandro Del Piero è tornato dove tutto ebbe inizio, ospite d’onore della tappa della Junior Tim . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Del Piero parla di Napoli Juve: «Sarà una grande partita, sono due squadre con grandissima ambizione»

Leggi anche questi approfondimenti

- "Per Gian Piero Gasperini non serve il traslator. Parla chiaro. E col supporto del suo passato, noto a chi bazzica il calcio, capirlo è semplice. Prima della partita europea dice che la Roma numericamente non è in difficoltà. E fa intendere che non si aspetti ch - facebook.com Vai su Facebook

Del Piero: "Napoli-Juve è una sfida unica, sono due squadre con grandissima ambizione" - Ospite della Junior Tim Cup presso l’oratorio Don Guanella, Alessandro Del Piero è tornato dove tutto era iniziato: in mezzo ai ragazzi, a parlare di calcio, educazione e ... Da tuttojuve.com

Del Piero: “Napoli-Juve sempre speciale, tornare qui è un’emozione” - Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 in occasione della presentazione della Philadelphia Junior Cup. Scrive ilnapolionline.com

Del Piero su Napoli-Juve: «Che partita! Il ritorno di Spalletti? C'è chi sarà contento e chi no» - Ospite all'oratorio Don Guanella, l'ex capitano della Juventus si è lasciato andare nell'incontro con i bambini, portando la sua ... Segnala msn.com

Verso Napoli-Juve, Del Piero: "Come sarà accolto Spalletti? Lo chiedo io a voi napoletani" - Domenica sera, allo stadio Maradona, andrà di scena il big match Napoli- Lo riporta napoli.repubblica.it

Parte la Philadelphia Junior Cup! Del Piero: "Napoli-Juventus? Azzurri favoriti, ma..." - Keep Racism Out", il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre di Serie A 2024- Da fantacalcio.it

Sky, Del Piero: "Per Napoli e Juve contava vincere, poi si può parlare del come..." - Alessandro Del Piero, ex bandiera bianconera e oggi opinionista tv, dagli studi di Sky Sport ha commentato la serata Champions League delle due italiane, Napoli e Juventus, uscite entrambe vincitrici. Riporta tuttonapoli.net