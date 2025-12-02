Del Piero e Ledesma al via del trofeo degli oratori organizzato dalla Lega Serie A

Sponsorizzata da Philadelphia e organizzata con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano, la manifestazione è arrivata alla tredicesima edizione. Coinvolgerà 5.000 ragazzi in rappresentanza degli oratori di 17 città italiane, sedi delle squadre della Serie A. La finale allo stadio Olimpico il 13 maggio.

