Degustazione vini Etna doc con aperitivo

Con l'arrivo di Dicembre la vigna si mette a riposo ed il bosco Feudo 5 Querce si trasforma con il tipico foliage autunnale. E' tempo di provare il vino nuovo passeggiando tra le viti. Domenica 7 dicembre 2025 (ore 10:30) evento con degustazione dei tre Vini Feudo 5 Querce Etna DOC, accompagnati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

