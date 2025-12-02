Degortes e Magini premiati col Garbo

Sabato alla tradizionale Cena del Menciaiolo, la comunità di Asciano si è riunita per celebrare chi ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale e sociale del paese. L’edizione 2025 ha visto due momenti principali: l’istituzione del nuovo Garbo di Platino, assegnato ad Andrea Degortes, leggenda del Palio, e la consegna dell’atteso Garbo d’Oro a Enzo Magini. Il Garbo di Platino è un riconoscimento straordinario destinato a chi, pur avendo già ricevuto in passato il Garbo d’Oro, continua a rappresentare Asciano con autenticità e forza. Il primo a riceverlo è stato Andrea Degortes, conosciuto da tutti come Aceto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

