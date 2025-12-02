Il Mondiale FIA Formula 2 2025 è ripartito a Lusail (Qatar) con soli due round ancora da disputare e, per i Red Bull Juniors, il weekend ha raccontato tre storie diverse: un debutto già da protagonista, una rimonta strategica e tanta sfortuna nonostante la velocità mostrata sul giro secco. Tsolov, debutto storico in Formula 2. Dopo aver chiuso la stagione di Formula 3 da vicecampione, Nikola Tsolov ha anticipato il salto in Formula 2 (sedile già confermato per il 2026 ) prendendo il posto di Pepe Martí, passato alla Formula E. Per il pilota bulgaro è stato un esordio subito memorabile: primo driver della Bulgaria a competere in F2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Debutti e “season best” per i Red Bull Juniors in Qatar: Tsolov sorprende all’esordio in F2, Lindblad rimonta da applausi