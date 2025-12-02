Debiti verso Inps e Inail | dal 2026 sarà possibile pagare a rate fino a cinque anni

Balzo in avanti nella direzione della rateizzazione dei debiti che i contribuenti hanno verso l’Inps e l’Inail: a partire dall’inizio del 2026, infatti, sarà possibile richiedere di pagare in 36 (tre anni) o 60 (cinque anni) rate. La novità arriva dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025 del decreto interministeriale dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, recante la data del 24 ottobre 2025, che allunga i tempi massimi di pagamento dei debiti verso i due istituti, come già previsto dalla legge 203 del 2024. In virtù del provvedimento, si attenda la definitiva entrata in vigore delle nuove regole che agevolino chi ha dei carichi da pagare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Debiti verso Inps e Inail: dal 2026 sarà possibile pagare a rate fino a cinque anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dilazionabili i debiti contributivi verso INPS o INAIL Ascolta La voce di Eutekne.info del 2 dicembre Vai su X

Miliardi di dollari investiti, debiti pubblici record e arsenali in piena attività. Il riarmo in corso è il braccio di ferro più costoso al mondo. Ma nessuno osa indietreggiare. Così però rischiamo di correre verso il baratro. - facebook.com Vai su Facebook

Debiti verso Inps e Inail: dal 2026 sarà possibile pagare a rate fino a cinque anni - Balzo in avanti nella direzione della rateizzazione dei debiti che i contribuenti hanno verso l’Inps e l’Inail: a partire dall’inizio del 2026, infatti, sarà possibile richiedere di pagare in 36 (tre ... Lo riporta msn.com

Dilazione debiti INPS-INAIL fino a 60 rate: ecco il decreto ministeriale - Pubblicato il decreto sulla norma della legge di bilancio 2025: dilazione per i debiti oltre 500mila euro. fiscoetasse.com scrive

Rateazione debiti INPS e INAIL: cosa cambia - Rateazione debiti INPS e INAIL: cosa cambia in materia di dilazione del pagamento dei debiti contributivi, dei premi assicurativi e degli accessori di legge ... Lo riporta edotto.com

Versamenti INPS e INAIL fino a 60 rate: decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale - In GU il decreto che permette ad INPS e INAIL di estendere i piani di rateazione fino a 60 rate in base all'importo del debito, anche per piani in corso. Come scrive msn.com

Le nuove possibilità di dilazione dei debiti contributivi – Diario Quotidiano del 2 Dicembre 2025 - Nel DQ del 2 Dicembre 2025: 1) Niente abuso diritto per il prestito obbligazionario subordinato 2) Dilazione del pagamento dei debiti contributivi: Decreto in G. Lo riporta commercialistatelematico.com

Debiti INPS e INAIL: pagamento fino 60 rate dal 2025 - Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio 2025, introduce la nuova disciplina delle rateazioni in fase amministrativa dei debiti contributivi. Da ipsoa.it