De Montel Milano riscopre la sua acqua termale

Milano, 2 dicembre 2025 – Dopo l'aperitivo, c'è una nuova abitudine metropolitana che sta “contagiando” i milanesi: le terme. Proprio come succede da anni in molte città del nord Europa il termalismo sta diventando una sana e buona consuetudine. A otto mesi dall'apertura sono oltre 100mila i milanesi che hanno provato i benefici delle vere acque termali della città, captate a 396 mt di profondità, assolutamente pure e fortemente attive per la cura della pelle, nel parco termale naturale urbano di De Montel - Terme Milano. Le terme nelle ex Scuderie De Montel, capolavoro dell'architettura Liberty situato nel quartiere di San Siro a Milano Le terme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - De Montel, Milano riscopre la sua acqua termale

