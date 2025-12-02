De Maria boccia la premier FdI attacca i dem

"Trovo inaccettabile che la Presidente del Consiglio intervenga sulle scelte autonome di una libera istruzione accademica". Così il deputato del Pd Andrea De Maria, che boccia senza appello l’intervento del premier Giorgia Meloni. "Non entro nel merito della scelta dell’Ateneo bolognese sul corso per allievi ufficiali – prosegue De Maria –, scelta che per altro l’Università ha motivato sul piano tecnico. Ricordo però alla Presidente Meloni che l’articolo 33 della Costituzione garantisce l’autonomia delle istituzioni di ’alta cultura, università ed accademia’. Un principio fondamentale di libertà e democrazia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Maria boccia la premier, FdI attacca i dem

