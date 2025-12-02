De Laurentiis no limits La squadra è più forte di quella dello scudetto
"> Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi racconta come, grazie all’impresa dell’Olimpico, il presente del Napoli abbia ritrovato entusiasmo e identità. Durante il Galà del Calcio a Milano — come riporta Marco Azzi su Repubblica Napoli — Aurelio De Laurentiis ha celebrato i riconoscimenti ricevuti dal club, soffermandosi soprattutto sulla rinascita dei campioni d’Italia. Secondo quanto descritto da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il presidente ha sottolineato come la squadra abbia attraversato «un breve momento di sconforto», aggravato dall’emergenza infortuni, ma superato grazie alla crescita di nuovi interpreti e alla forza del gruppo: «Sono convinto che la nostra squadra attuale sia più forte di quella che ha appena vinto il campionato». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
