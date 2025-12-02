DDL Semplificazioni | piattaforma Unica alleggerimento pratiche burocratiche scuola-famiglia modifiche 0-6 e soppressi i Distretti Scolastici Il dettaglio

Il DDL Semplificazioni 2025, approvato in via definitiva lo scorso 25 novembre introduce interventi in diversi ambiti dell’amministrazione pubblica e dei servizi rivolti a cittadini e imprese, includendo anche il settore scolastico. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli obiettivi del PNRR e punta in particolare alla riduzione degli adempimenti burocratici nelle comunicazioni tra famiglie, scuole e amministrazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma Scuola, iscrizioni più semplici e meno burocrazia: cosa cambia per famiglie e studenti con il nuovo Ddl Semplificazioni Una piattaforma unica, più dialogo scuola-famiglia, meno documenti da stampare e un controllo automatico sulla frequenza scolastic - facebook.com Vai su Facebook

Approvato il DDL Semplificazioni, Valditara: una scuola più vicina a famiglie e studenti - Scopri le ultime novità sulla legge sulle semplificazioni economiche e come migliora l'istruzione per famiglie e studenti. Lo riporta informazionescuola.it

Scuola, iscrizioni più semplici e meno burocrazia: cosa cambia per famiglie e studenti con il nuovo Ddl Semplificazioni - famiglia, meno documenti da stampare e un controllo automatico sulla frequenza scolastica: così cambia il rapporto con la scuola ... varesenews.it scrive

Piattaforma unica per le iscrizioni a scuola, novità anche per università e farmacie. Via libera definito al Ddl semplificazioni. Ecco cosa è previsto. TESTO - La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl Semplificazioni con 124 voti favorevoli, 73 contrari e sei astenuti. Riporta orizzontescuola.it

Ddl Semplificazioni: atteso in GU, le norme principali - La Camera ha approvato il testo del DDL semplificazioni che ora è atteso in GU: vediamo una sintesi dei contenuti, tra i quali autotule, turismo, donazioni ... Da fiscoetasse.com

Ok definitivo al ddl Semplificazioni, iscrizioni semplificate e controllo digitale della frequenza. Valditara: “Un ulteriore passo verso una scuola più semplice e vicina ... - La Camera ha approvato in via definitiva il 26 novembre scorso il disegno di legge "Semplificazioni economiche", un testo omnibus di 74 articoli che interviene su diversi settori, incluso quello dell' ... Secondo orizzontescuola.it

Iscrizioni scolastiche più facili e controllo delle assenze solo in digitale: cosa cambia per la scuola con il Ddl semplificazioni - Con il nuovo disegno di legge le procedure di iscrizione agli istituti primari e secondari di primo e di secondo grado saranno online attraverso la piattaforma del MIM, a partire dal 2026 ... Lo riporta skuola.net