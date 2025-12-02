Ddl consenso Bongiorno | Anche l' Anm ha espresso criticità

Sono partite oggi le audizioni in Commissione Giustizia del Senato sul ddl che modifica l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. "Stiamo facendo delle audizioni proprio per capire se nella norma bisogna indicare gli elementi della riconoscibilità e quali dovrebbero essere, oppure se lasciarli all'interprete", ha spiegato il presidente della Commissione la leghista Giulia Bongiorno parlando dell'extra-time di pareri, richiesto dalla maggioranza, dopo il via libera della Camera sul testo, ottenuto grazie all'intesa Meloni-Schlein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

