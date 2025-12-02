Davis Roland Garros lacrime olimpiche | Pietrangeli apripista del nostro tennis

Da Nicola a Sinner, passando per Panatta: rileggere la sua vita ci fa capire anche come è cambiato lo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Davis, Roland Garros, lacrime olimpiche: Pietrangeli apripista del nostro tennis

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fu il primo azzurro a conquistare uno Slam, al Roland Garros del 1959. Poi nel 1976, da capitano non giocatore, guidò il team con Bertolucci e Panatta che ci regalò la Davis. Il babbo era in prigionia a Tunisi, ma aveva un campo: da bimbo scoprì così il gioco. - facebook.com Vai su Facebook

MITO. Addio Nicola Pietrangeli: unico italiano nella Hall of Fame, due Roland Garros, record in Coppa Davis e simbolo della Dolce Vita. Si può raccontare un Paese attraverso l’eleganza di un atleta? ladolcevita.tv/nicola-pietran… @ladolcevitamag_ #Pietra Vai su X

Roland Garros, Mahut in lacrime dopo la sconfitta: il figlio corre a consolarlo - Bellissima scena al Roland Garros, Mahut saluta il pubblico in lacrime ed è raggiunto dal figlio che lo abbraccia e lo consola per la sconfitta per la commozione anche del suo avversario Grandi ... Come scrive ilgiornale.it

Roland Garros, Tsonga si ritira in lacrime - Il francese non riesce a portare a termine il match contro Ernests Gulbis: fermato da un ... Come scrive sport.sky.it

Tenniste cacciate dal Roland Garros per aver ridotto in lacrime una raccattapalle: un’ingiustizia - Un episodio controverso ha sconvolto il tabellone dei quarti di finale del doppio femminile al Roland Garros 2023. Da fanpage.it

Sabalenka in lacrime dopo la sconfitta al Roland Garros: «Fa molto male, chiedo scusa per questa orribile finale» - Non riesce nemmeno a parlare, sono lunghi secondi di singhiozzi e lacrime al Roland Garros al momento della premiazione davanti a 15. Si legge su corriere.it

Roland Garros: Swiatek lacrime di gioia 'ho dato il 100%' - "Prima di tutto brava Karolina, lo sanno tutti nel mio box, ero sicura che ci saremmo ritrovati in una partita come questa. Come scrive ansa.it

Roland Garros, Musetti: ritiro quasi in lacrime contro Carlos Alcaraz (dopo una semifinale dove ha incantato a lungo) - Roland Garros, Musetti: ritiro quasi in lacrime contro Carlos Alcaraz (dopo un primo set spettacolare e un secondo emozionante) Lorenzo Musetti prima ha incantato (nuovamente) tutti, poi si è dovuto ... Scrive affaritaliani.it