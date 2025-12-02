Dati Agenas Ausl | Piacenza si distingue per gli screening oncologici

Nuovi datiAgenas”: Piacenza si distingue per gli screening oncologici. Nel 2024 l’Azienda Usl conquista il primo posto per lo screening del collo dell’utero, il secondo per quello del tumore al seno e cresce anche sul colon-retto, confermando un trend positivo iniziato negli ultimi anni: un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

