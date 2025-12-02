Dare uno schiaffo a un poliziotto non è un’offesa grave | l’ultima incredibile sentenza della Consulta
Dare uno schiaffo a un poliziotto può essere considerata un’offesa non grave, o comunque «particolarmente tenue», tanto da lasciare impunito l’autore del reato. Lo stabilisce la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso presentato sul caso di una donna accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, proprio perché aveva tirato uno schiaffo in faccia a un agente. Come ricostruisce Il Messaggero. Consulta: lo schiaffo al poliziotto (ma anche alle forze dell’ordine). La sentenza si riferisce al caso di una donna accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale a Firenze, durante una manifestazione politica nell’ottobre 2019. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dare uno schiaffo a un poliziotto può essere un’offesa non grave. O comunque «particolarmente tenue». Lo ha deciso la Corte Costituzionale in relazione al caso di una donna accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale a Firenze. Proprio perché nell - facebook.com Vai su Facebook
La Consulta: «Uno schiaffo a un poliziotto? Può essere un’offesa non grave» - La decisione della Corte Costituzionale sul caso di una donna a Firenze accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale ... Riporta msn.com