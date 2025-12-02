Arezzo, 2 dicembre 2025 – Prosegue la rassegna La danza che muove 2526 a cura di Sosta Palmizi, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, della Fondazione CR Firenze, della Fondazione Guido d'Arezzo e di UnicoopFirenze, il sostegno del Comune di Cortona e la collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. Lunedì 8 dicembre alle ore 17:00 al Teatro Mecenate di Arezzo in scena Cuor di Coniglio della Compagnia DimitriCanessa, uno spettacolo dedicato al pubblico delle nuove generazioni e delle famiglie, ma capace di rivolversi ad un pubblico ampio portando in scena una riflessione sul giudizio degli altri e sulla fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danza, Cuor di coniglio di Compagnia Dimitri/Canessa