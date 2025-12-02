Danilo Gallinari si ritra dal basket a 37 anni

È arrivato il momento di dire basta anche per Danilo Gallinari che si ritira dal basket giocato a 37 anni e dopo ben 17 stagioni in Nba. Il cestista italiano chiude così una straordinaria carriera culminata con il titolo conquistato pochi mesi fa a PuertoRico coi Vaqueros de Bayamon, dove militava da due stagioni. DANILO GALLINARI SI RITIRA: IL MESSAGGIO DI ADDIO Con un post sui social, il Gallo ha ufficializzato la sua decisione: " Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia ed amici che mi hanno accompagnato in ogni passo.

