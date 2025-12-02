Danilo Gallinari si ritira il suo addio al basket | È stato un viaggio incredibile
“Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato”, Così Danilo Gallinari ha annunciato sui social il ritiro dal basket. Il cestita italiano, che per diciassette stagioni ha giocato in Nba, chiude così la sua carriera con la vittoria del campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamón. “Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo”, scrive Gallinari nella didascalia del video postato per annunciare il ritiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
