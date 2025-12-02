Danilo Gallinari si ritira dal basket | Sei stato un sogno grazie

"Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dalla carriera che ho sempre sognato". Così Danilo Gallinari ha comunicato il suo addio al basket. L'ormai ex cestista è tra i più grandi italiani di sempre della pallacanestro. Per larga parte della sua carriera ha giocato in Nba. 🔗 Leggi su Today.it

Una carriera di altissimo livello, in Nba, dove ha esordito dopo due anni all'Olimpia Milano, società che l'ha poi fatto conoscere a livello internazionale.

Classe 1988, il cestista italiano esordisce a soli 16 anni nella Serie B d'Eccellenza 2004-

A New York, quando entrava in campo, partiva il ritornello "Italiano vero" di Toto Cutugno.

