Danilo Gallinari lascia il basket

Lettera43.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. È stato lui stesso a informare i propri fans attraverso il proprio canale Instagram. Il cestista classe 1988 ha scritto: «Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato». In un video ha mostrato i momenti clou della sua carriera, dai primi passi all ‘Nba e alla Nazionale italiana. Cresciuto nell’Olimpia Milano, Gallinari è volato nel 2008 negli Stati Uniti per approdare a 20 anni in Nba. È stato scelto al Draft dai New York Knicks, con cui ha iniziato una lunga carriera in America. Ha poi vestito, infatti, le casacche di Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e Milwaukee Bucks. 🔗 Leggi su Lettera43.it

danilo gallinari lascia il basket

© Lettera43.it - Danilo Gallinari lascia il basket

Altre letture consigliate

danilo gallinari lascia basketDanilo Gallinari si ritira: «Il mio viaggio nel basket finisce qui. È stato un sogno lungo una vita. Sono emozionato per il prossimo capitolo» - Il giorno che molti appassionati speravano di rimandare è arrivato: Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro. Secondo msn.com

danilo gallinari lascia basketDanilo Gallinari si ritira: «Il mio viaggio nel basket finisce qui. È stato un sogno lungo una vita». Quella volta che giocò in un playground a Grottammare - A New York, quando entrava in campo, partiva il ritornello "Italiano vero" di Toto Cutugno. Segnala msn.com

danilo gallinari lascia basketDanilo Gallinari annuncia il ritiro: "È stato un viaggio incredibile" · Basket - La stella del basket azzurro dice addio alla pallacanestro giocata. Da olympics.com

danilo gallinari lascia basketBasket, Danilo Gallinari annuncia l’addio - Il cestista italiano a 37 anni ha deciso di chiudere il proprio percorso sportivo: “Mi ritiro da una carriera che ho sempre sognato” ... Segnala corrieredellosport.it

danilo gallinari lascia basketDanilo Gallinari lascia il basket: “È stato un viaggio incredibile” - “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato”. Scrive msn.com

danilo gallinari lascia basketDanilo Gallinari si ritira, il suo addio al basket: “È stato un viaggio incredibile, pieno di innumerevoli ricordi” - Una carriera di altissimo livello, in Nba, dove ha esordito dopo due anni all’Olimpia Milano, società che l’ha poi fatto conoscere a livello internazionale. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Danilo Gallinari Lascia Basket