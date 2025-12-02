Danilo Gallinari lascia il basket
. È stato lui stesso a informare i propri fans attraverso il proprio canale Instagram. Il cestista classe 1988 ha scritto: «Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato». In un video ha mostrato i momenti clou della sua carriera, dai primi passi all ‘Nba e alla Nazionale italiana. Cresciuto nell’Olimpia Milano, Gallinari è volato nel 2008 negli Stati Uniti per approdare a 20 anni in Nba. È stato scelto al Draft dai New York Knicks, con cui ha iniziato una lunga carriera in America. Ha poi vestito, infatti, le casacche di Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e Milwaukee Bucks. 🔗 Leggi su Lettera43.it
