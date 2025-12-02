Danilo Gallinari dice basta al basket giocato Una carriera sempre sognata

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO - Con un annuncio sui social, Danilo Gallinari ha detto basta al basket giocato a 37 anni, chiudendo una carriera ventennale che lo ha consacrato come uno dei più grandi cestisti italiani. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato.. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

danilo gallinari dice basta al basket giocato una carriera sempre sognata

© Ilgiornaleditalia.it - Danilo Gallinari dice basta al basket giocato "Una carriera sempre sognata"

Argomenti simili trattati di recente

danilo gallinari dice bastaGallinari dice basta: ufficiale il ritiro. La carriera di Danilo e le statistiche - A 37 anni, ecco la decisione di appendere le scarpe al chiodo: "È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. Segnala msn.com

Danilo Gallinari dice basta al basket giocato “Una carriera sempre sognata” - Con un annuncio sui social, Danilo Gallinari ha detto basta al basket giocato a 37 anni, chiudendo una carriera ventennale che lo ha c ... Si legge su msn.com

danilo gallinari dice bastaGallinari annuncia l’addio al basket: “Un viaggio incredibile, carriera che ho sempre sognato” - Termina ufficialmente la carriera di uno dei migliori cestisti della storia italiana: "Emozionato per il prossimo capitolo" ... Si legge su golssip.it

danilo gallinari dice bastaDanilo Gallinari si ritira/ Il Gallo dice stop: una grande storia di basket, ma forse senza il lieto fine - Danilo Gallinari si ritira: un altro grande azzurro del basket dice stop dopo Marco Belinelli, una carriera di livello assoluto per lui. Riporta ilsussidiario.net

danilo gallinari dice basta"È stato un viaggio incredibile". A 37 anni Danilo Gallinari dice addio al basket - Protagonista di una lunga militanza in Nba, Gallinari è universalmente riconosciuto come uno dei migliori cestisti italiani di sempre ... Lo riporta ilgiornale.it

danilo gallinari dice bastaDanilo Gallinari si ritira: “E’ stato un viaggio incredibile, ho costruito tutto con i sacrifici” - Danilo Gallinari ritiro, l’annuncio del cestista sui social Danilo Gallinari dice basta e annuncia il suo ritiro dal basket: “Oggi, con il ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Danilo Gallinari Dice Basta