MILANO - Con un annuncio sui social, Danilo Gallinari ha detto basta al basket giocato a 37 anni, chiudendo una carriera ventennale che lo ha consacrato come uno dei più grandi cestisti italiani. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato.. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Danilo Gallinari dice basta al basket giocato "Una carriera sempre sognata"