Danilo Gallinari dice addio al basket | Viaggio incredibile che porterò sempre con me

Danilo “Gallo” Gallinari si sfila le scarpe da atleta e si toglie la canottiera. Il suo sogno era vincere in America, entrare nella Hall of Fame dei più forti e poi, se le gambe reggono, chiudere la carriera nella sua Olimpia. I programmi sono andati in modo diverso ma per il 37enne universalmente riconosciuto come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Danilo Gallinari dice addio al basket: “Viaggio incredibile che porterò sempre con me”

