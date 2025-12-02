Danilo Gallinari dice addio al basket | Una carriera che ho sempre sognato

Con un annuncio sui social, Danilo Gallinari ha detto basta al basket giocato a 37 anni, chiudendo una carriera ventennale che lo ha consacrato come uno dei più grandi cestisti italiani. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Danilo Gallinari dice addio al basket: "Una carriera che ho sempre sognato..."

