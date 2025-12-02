Danilo Gallinari dice addio al basket | il campione che ha portato l’Italia nel cuore dell’NBA

Il ritiro di Danilo Gallinari chiude un capitolo importante non solo della sua carriera, ma dell’intero basket italiano. Dopo vent’anni ai massimi livelli, il Gallo ha annunciato la fine del suo percorso professionale con un messaggio carico di emozione e gratitudine, condiviso sui social insieme a un video che ripercorre alcuni dei momenti più intensi della sua vita sportiva. Una carriera iniziata con l’ Olimpia Milano, sbocciata presto grazie al talento e a un carattere capace di imporsi fin dai primi anni. Nel 2008 arrivano il titolo di MVP della Serie A e il premio come miglior giovane europeo, riconoscimenti che anticipano il grande salto: la chiamata nella NBA, il palcoscenico in cui Gallinari diventa uno dei giocatori europei più apprezzati della sua generazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Danilo Gallinari dice addio al basket: il campione che ha portato l’Italia nel cuore dell’NBA

