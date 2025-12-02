Danilo Gallinari dal Lodigiano alla conquista dell’America Dove resterà a vivere con la moglie e i 3 figli

Milano, 2 dicembre 2025 – Danilo Gallinari ha messo la parola fine a una carriera incredibile che ne ha fatto non solo il giocatore italiano con più stagioni passate in Nba, ma anche uno dei soli 32 giocatori nella storia hanno giocato almeno 16 stagioni negli States come ha fatto lui dal 2008 al 2024 (830 partite). Basta questo per definirne la grandezza. Una decisione, quella di Gallinari, che arriva neanche un mese dopo la nascita del suo terzo figlio, Ercole (nato il 9 novembre), arrivato dopo Anastasia (2020) e Rodolfo (2023) nella famiglia che ha costruito con Eleonora Boi, ex giornalista sportiva, al suo fianco dal 2017 e sposata nel 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Danilo Gallinari, dal Lodigiano alla conquista dell’America. Dove resterà a vivere con la moglie e i 3 figli

Altri contenuti sullo stesso argomento

GALLINARI ASPETTA POETA? Secondo quanto riportato a Sky Sport, Danilo Gallinari avrebbe scherzato dando la sua disponibilità a Milano e provocando Peppe Poeta aspettandosi un'offerta direttamente da lui per poi valutare. Quanto è vero o battuta - facebook.com Vai su Facebook

Danilo Gallinari, dal Lodigiano alla conquista dell’America. Dove resterà a vivere con la moglie e i 3 figli - Sposato con Eleonora Boi, l’ex Olimpia è il giocatore italiano con più stagioni passate in Nba. msn.com scrive

Gallinari dice basta: ufficiale il ritiro. La carriera di Danilo e le statistiche - A 37 anni, ecco la decisione di appendere le scarpe al chiodo: "È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. Come scrive sport.quotidiano.net

Danilo Gallinari si ritira/ Il Gallo dice stop: una grande storia di basket, ma forse senza il lieto fine - Danilo Gallinari si ritira: un altro grande azzurro del basket dice stop dopo Marco Belinelli, una carriera di livello assoluto per lui. Come scrive ilsussidiario.net

Danilo Gallinari si ritira: «Il mio viaggio nel basket finisce qui. È stato un sogno lungo una vita». Quella volta che giocò in un playground a Grottammare - A New York, quando entrava in campo, partiva il ritornello "Italiano vero" di Toto Cutugno. Lo riporta msn.com

Danilo Gallinari si ritira: «Il mio viaggio nel basket finisce qui. È stato un sogno lungo una vita. Sono emozionato per il prossimo capitolo» - Il giorno che molti appassionati speravano di rimandare è arrivato: Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro. Riporta msn.com

NBA, Gallinari ancora protagonista: a Porto Rico è lui a decidere gara-3 delle finali - Alla vigilia del suo 37° compleanno, Danilo Gallinari si è fatto un regalo davvero speciale. sport.sky.it scrive