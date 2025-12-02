Dall’Isef al Mondiale di volley | il ritorno di Fefe De Giorgi a Foggia tra ricordi e lezioni di sport

Foggiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi — martedì 2 dicembre 2025 — la città di Foggia ha ospitato Ferdinando De Giorgi, noto come “Fefè”, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, per due appuntamenti speciali: al mattino un incontro con gli studenti del Liceo Classico Lanza, nel pomeriggio un momento di dialogo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Quanto guadagna l’Italia dopo il trionfo ai Mondiali di volley: le cifre e i premi individuali - Un altro oro mondiale consecutivo che entra di diritto nella leggenda del volley azzurro. Segnala fanpage.it

Mondiali volley maschili, Italia-Ucraina 3-0: azzurri agli ottavi di finale - L'Italia è agli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley. Si legge su sport.sky.it

Volley, Savino Del Bene anticipa una partita del ritorno! - 2026 è (quasi) finito, ma prima della fine delle partite della prima parte di stagione, la Savino Del Bene Volley giocherà domani, mercoledì 19 novembre, il ... nove.firenze.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dall8217isef Mondiale Volley Ritorno