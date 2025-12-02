Dall' Inquisizione alla Ghigliottina | a Torino apre il Museo delle Torture e dei serial killer

Torino si unisce a città come Praga, Amsterdam e Chicago ospitando un'esposizione dal forte impatto storico e didattico. Il 5 dicembre 2025 aprirà le porte il Museo delle Torture e dei Serial Killer, allestito presso la Promotrice delle Belle Arti, nel suggestivo Parco del Valentino. In un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In questo libro si parla di miti, di politica e di storia d’Italia. Attraverso la lente di Galileo. Qui il Galileo processato e condannato dall’Inquisizione diventa personaggio, attore di una storia globale: citoyen français e républicain; patriota e martire dell’Italia risorgi - facebook.com Vai su Facebook

Dall'Inquisizione alla Ghigliottina: a Torino apre il Museo delle Torture e dei serial killer - Torino si unisce a città come Praga, Amsterdam e Chicago ospitando un'esposizione dal forte impatto storico e didattico. Segnala torinotoday.it