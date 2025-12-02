Dalle aule di Bruxelles alle piazze di Parigi | l’eterno dibattito sulle radici cristiane

2 dic 2025

I meno giovani ricorderanno quando, nel 2002-2003, l’Unione europea creò la Convenzione sul Futuro dell’Europa, presieduta da Valéry Giscard d’Estaing, che tra doveva redigere un progetto di Costituzione dell’Unione Europea. Durante i lavori della Convenzione, numerosi gruppi cattolici, associazioni e anche alcuni governi (soprattutto Italia, Polonia, Spagna e Irlanda) proposero di inserire nel preambolo un riferimento esplicito all’eredità cristiana dell’Europa, o più genericamente alle “radici giudaico-cristiane”. Anche Giovanni Paolo II intervenne più volte pubblicamente a favore dell’inserimento di un riferimento alle radici cristiane. 🔗 Leggi su It.insideover.com

