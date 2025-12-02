Dalla Toscana l’elisir di lunga vita

A pochi giorni dalla prevista designazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO, con le conseguenti ricadute globali, si è tenuto un significativo convegno scientifico sulle eccellenze enogastronomiche nella Tenuta di Torciano, in Toscana. Qui, scienziati, accademici, ricercatori e giornalisti hanno discusso non solo il valore organolettico dei prodotti toscani, ma anche il loro impatto sulla salute umana. Da sempre, l’essere umano cerca benessere e longevità; sembra quindi opportuno riconsiderare il nostro stile di vita, dalla scelta degli alimenti che portiamo in tavola a momenti dedicati a noi stessi, come una piacevole passeggiata nella natura, per vivere meglio e, forse, più a lungo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dalla Toscana l’elisir di lunga vita

