Dalla Thailandia a Palermo con una testa di coccodrillo | fermato un uomo in aeroporto 

Negli aeroporti non è raro che i funzionari doganali si trovino di fronte ospiti inattesi quando aprono le valigie. L’ultimo caso è successo a Palermo: nel bagaglio di un passeggero palermitano, arrivato da Bangkok, è stata trovata la testa di un coccodrillo. Il caso di Palermo. Nell’aeroporto siciliano, la testa di coccodrillo essiccata, con la bocca aperta e i denti in vista, è stata trovata avvolta in una busta di plastica dentro a una valigia. I finanzieri del Comando provinciale e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno fermato il passeggero per un controllo mirato e hanno sequestrato il reperto: si tratta di una specie in via d’estinzione, la Crocodylia spp. 🔗 Leggi su Panorama.it

