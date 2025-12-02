Dalla Thailandia a Palermo con una testa di coccodrillo | fermato un uomo in aeroporto 

Panorama.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli aeroporti non è raro che i funzionari doganali si trovino di fronte ospiti inattesi quando aprono le valigie. L’ultimo caso è successo a Palermo: nel bagaglio di un passeggero palermitano, arrivato da Bangkok, è stata trovata la testa di un coccodrillo.  Il caso di Palermo. Nell’aeroporto siciliano, la testa di coccodrillo essiccata, con la bocca aperta e i denti in vista, è stata trovata avvolta in una busta di plastica dentro a una valigia. I finanzieri del Comando provinciale e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno fermato il passeggero per un controllo mirato e hanno sequestrato il reperto: si tratta di una specie in via d’estinzione, la Crocodylia spp. 🔗 Leggi su Panorama.it

dalla thailandia a palermo con una testa di coccodrillo fermato un uomo in aeroporto160

© Panorama.it - Dalla Thailandia a Palermo con una testa di coccodrillo: fermato un uomo in aeroporto 

Altre letture consigliate

thailandia palermo testa coccodrilloPalermo, in valigia una testa essiccata di coccodrillo: il sequestro in aeroporto - In valigia nascondeva una testa di coccodrillo essiccata, appartenente a una specie protetta e in via di estinzione. Si legge su lapresse.it

thailandia palermo testa coccodrilloCOCCODRILLO Incredibile a Palermo: sequestrata la testa essiccata di un coccodrillo in via d’estinzione! - Scoperta la testa essiccata di un coccodrillo appartenente alla specie “crocodylia spp”, protetta e a rischio estinzione ... Secondo statoquotidiano.it

thailandia palermo testa coccodrilloPalermo, testa di coccodrillo nascosta in valigia: denunciato un passeggero di ritorno dalla Thailandia - A Palermo sequestrata in aeroporto una testa di coccodrillo in via d’estinzione trovata nel bagaglio di un passeggero da Bangkok. msn.com scrive

thailandia palermo testa coccodrilloAeroporto di Palermo, sequestrata testa di coccodrillo a un passeggero proveniente dall'Asia - Era diretto da Bangkok a Palermo, via Fiumicino, un passeggero intercettato dalla Guardia di Finanza con una testa di coccodrillo nel bagaglio. Segnala tg.la7.it

thailandia palermo testa coccodrilloL'uomo fermato in aeroporto con la testa di un coccodrillo in valigia - L'insolito souvenir, appartenente a una specie in via di estinzione, è stato sequestrato dalla guardia di finanza a un passeggero arrivato all'aeroporto di Palermo dalla Thailandia ... Segnala today.it

thailandia palermo testa coccodrilloTesta di coccodrillo trovata all’aeroporto di Palermo nella valigia di un passeggero - Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari delle dogane a trovarla nella valigia di un passeggero palermit ... Segnala blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Thailandia Palermo Testa Coccodrillo