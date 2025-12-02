Dalla saba al miele al tartufo | così i sapori romagnoli diventano ingredienti di ricette gourmet

Ci sono autentici sapori romagnoli e ricette gourmet per stupire anche i palati raffinati. Sono le proposte realizzate da Mauro Palumbo, "l'ingegnere del tartufo" del negozio Tartulab di Ravenna in via Antica Zecca. In vista delle feste natalizie, il punto vendita specializzato in varie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Menu Degustazione Autunno da mordere ?Carciofo fermentato, crema di latte di pecora affumicato, gambero rosso e finocchietto ; ?Zucca in tre consistenze, amaretto, pecorino e semi tostati al miele di corbezzolo ; ?Fregola, gallina e tartufo ; ?Filett - facebook.com Vai su Facebook

A Casteggio la fiera del tartufo e del miele - Una festa che segue i canoni della tradizione, con il tartufo e il miele in vetrina, e tante attrazioni per il pubblico, con numerose proposte gastronomiche e la gara riservata ai cani da ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Fiera del Tartufo e del Miele di Casteggio 2025: data, programma, prezzi e consigli - La Fiera del Tartufo e del Miele di Casteggio è una delle mostre–mercato più longeve della Lombardia dedicate ai prodotti del sottobosco e dell’alveare. Lo riporta paviafree.it