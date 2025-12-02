Dalla Marina alla sfida della Nato | chi è l' ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone

In un momento in cui la sicurezza europea vive la fase più delicata dalla fine della Guerra Fredda, l’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone è diventato il nuovo volto militare della NATO. Dal 17 gennaio 2025 guida infatti il Comitato Militare dell’Alleanza, assumendo il ruolo di principale consigliere militare del Segretario generale e di figura di raccordo tra i capi di Stato Maggiore dei 32 Paesi membri. Un incarico che, in un contesto di guerra in Ucraina, sabotaggi ibridi e pressioni costanti sul fianco orientale, assume un peso strategico senza precedenti. Nato nel 1957 ad Arquata Scrivia, nel nord Italia, Cavo Dragone è considerato uno degli ufficiali più completi della sua generazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla Marina alla sfida della Nato: chi è l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel nostro approfondimento di oggi con Marina Lalovic su Rai Radio3: ? Il Venezuela sfida gli USA - Mario Del Pero e Fabio Bozzato L’ombra di Trump sulle elezioni in Honduras - Gennaro Carotenuto - facebook.com Vai su Facebook

Sul circuito di Yas Marina andrà in scena la sfida decisiva per il Mondiale 2025 tra Norris, Verstappen e Piastri. Tutto l'evento potrà essere seguito live su Sky. Qualifiche e gara in differita su TV8 gpone.com/it/2025/12/01/… #f1 #abudhabi #orari #TV #sky Vai su X

Antiterrorismo - Marina Russa con la Nato - Per la prima volta dalla firma dell'accordo sulla partecipazione all'Operazione Active Endeavour, un team di esperti navali della Nato lavorerà a fianco degli equipaggi di un gruppo navale ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Mosca avrebbe addestrato la marina militare in vista di un conflitto con la Nato - Il Financial Times ha rivelato che la Russia ha addestrato la sua Marina a colpire siti in Europa con missili a testata nucleare, in un potenziale conflitto con la Nato. rainews.it scrive