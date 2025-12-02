Dalla Marina alla sfida della Nato | chi è l' ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone

In un momento in cui la sicurezza europea vive la fase più delicata dalla fine della Guerra Fredda, l’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone è diventato il nuovo volto militare della NATO. Dal 17 gennaio 2025 guida infatti il Comitato Militare dell’Alleanza, assumendo il ruolo di principale consigliere militare del Segretario generale e di figura di raccordo tra i capi di Stato Maggiore dei 32 Paesi membri. Un incarico che, in un contesto di guerra in Ucraina, sabotaggi ibridi e pressioni costanti sul fianco orientale, assume un peso strategico senza precedenti. Nato nel 1957 ad Arquata Scrivia, nel nord Italia, Cavo Dragone è considerato uno degli ufficiali più completi della sua generazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

