Dalla Lazio al Napoli il centrocampista può essere il colpo di gennai

Il Napoli intende rinforzarsi per rimanere al vertice del calcio italiano e per poter lottare ad alti livelli anche negli anni a venire. A centrocampo servono rinforzi e quest’estate potrebbero arrivare forze fresche per migliorare un reparto cruciale per Antonio Conte. Uno dei nomi più suggestivi è quello di Guendouzi, ma la pista appare di difficile fattura: questo il parere del giornalista Luca Marchetti. Modifiche in mediana per il Napoli: idea dalla Serie A. Luca Marchetti, giornalista sportivo di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte tirando in ballo il Napoli e le suggestioni per migliorare il centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

