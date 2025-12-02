Dalla foto del giorno della Nasa all' oro mondiale in apnea | la Asl celebra le imprese di Bellelli e Colanero

Uno scatto che ha incantato la Nasa e una medaglia d’oro conquistata trattenendo il respiro in Cina. Due storie di talento e passione, entrambe nate tra i corridoi della Asl Lanciano Vasto Chieti. Oggi l’azienda sanitaria ha voluto celebrarle con una cerimonia ufficiale.Protagonisti della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

