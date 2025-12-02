Se la guerra in Ucraina è ancora circoscritta ai fronti dell’Europa dell’est, le trattative per la sua fine hanno già assunto un carattere mondiale. Ieri, quasi in contemporanea, si sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dalla Florida insistono: «Kiev ceda i territori»