Dalla cioccolata calda al vin brulè passando per il cappuccino | tutte le golosità per scaldare l' inverno

Con l'arrivo dei primi freddi di stagione cresce sempre più la voglia di stringere tra le mani una tazza fumante, ricolma della bevanda che più amiamo. Un rito rilassante, una pausa dalla frenesia del quotidiano, da assaporare comodamente seduti sulla poltrona o sul divano di casa. Magari avvolti in una morbida coperta, cullati da una musica rilassante e dalla luce soffusa di qualche candela o, meglio ancora, dal calore di un camino scoppiettante. Assaporare una delizia calda e corroborante è l'ideale per gli over per riscaldare il corpo, ma è anche la soluzione perfetta per coccolare la mente e, magari, immettersi gradualmente nell'atmosfera delle festività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla cioccolata calda al vin brulè passando per il cappuccino: tutte le golosità per scaldare l'inverno

