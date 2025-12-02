Dal Venezuela all’Europa | la nuova via della cocaina che alimenta jihadismo e cartelli

Il Venezuela si è trasformato in un crocevia cruciale per i flussi internazionali di cocaina, diventando il punto di partenza di carichi destinati all’ Africa occidentale e, da lì, instradati verso l’ Europa attraverso reti criminali e militanti islamisti. Forze dell’ordine e organismi multilaterali hanno spiegato che ufficiali militari corrotti e consorzi narcos locali movimentano la droga utilizzando ogni mezzo possibile: « aerei leggeri », « pescherecci », « semisommergibili » e «cargo diretti a est». Una volta approdata sulle coste africane, la polvere bianca passa nelle mani di trafficanti legati al jihadismo, che la spingono verso il Mediterraneo seguendo un mercato europeo in continua espansione. 🔗 Leggi su Panorama.it

