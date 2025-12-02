Dal questionario ai fatti Al calar della sera la sicurezza tramonta | S’intervenga subito
Si torna a parlare di sicurezza in città dopo che nelle ultime sedute si è discusso della situazione critica di alcune zone del centro cittadino: questa sera, però, saranno i risultati della consultazione pubblica organizzata dalla Consulte cittadine e presentata a Palazzo Leone da Perego pochi giorni fa a entrare nel mirino dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, firmatari di ben tre interrogazioni sull’argomento. Dai dati emersi in quella specifica consultazione, basata su un questionario distribuito ai cittadini e restituito da circa 750 legnanesi, come sottolineato dai consiglieri di Fdi "emerge una percezione di sicurezza medio-alta in orario diurno e un netto peggioramento nella fascia serale e notturna, con ampia quota di rispondenti che dichiara livelli di sicurezza bassi nelle ore serali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Per analizzare gli impatti della Capitale, sul sito di Go!2025 si può trovare un questionario che viene ora rilanciato con una maggior promozione: il parere di quanti hanno vissuto e stanno vivendo la Capitale è prezioso, perché quell’onda lunga duri il più possi - facebook.com Vai su Facebook
Dal questionario ai fatti. Al calar della sera la sicurezza tramonta: "S’intervenga subito" - Verificata la fondatezza delle risposte vanno individuate le priorità. Riporta ilgiorno.it