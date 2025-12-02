Dal questionario ai fatti Al calar della sera la sicurezza tramonta | S’intervenga subito

Si torna a parlare di sicurezza in città dopo che nelle ultime sedute si è discusso della situazione critica di alcune zone del centro cittadino: questa sera, però, saranno i risultati della consultazione pubblica organizzata dalla Consulte cittadine e presentata a Palazzo Leone da Perego pochi giorni fa a entrare nel mirino dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, firmatari di ben tre interrogazioni sull’argomento. Dai dati emersi in quella specifica consultazione, basata su un questionario distribuito ai cittadini e restituito da circa 750 legnanesi, come sottolineato dai consiglieri di Fdi "emerge una percezione di sicurezza medio-alta in orario diurno e un netto peggioramento nella fascia serale e notturna, con ampia quota di rispondenti che dichiara livelli di sicurezza bassi nelle ore serali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

