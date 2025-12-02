Dal JOB&Orienta emerge il bisogno di tecnici professionisti per l' economia del territorio

Veronasera.it | 2 dic 2025

La 34ª edizione di JOB&Orienta si è chiusa lasciando un messaggio chiaro: nel territorio manca una nuova generazione di tecnici professionisti, a partire dai geometri. Un tema emerso nei quattro giorni del salone nazionale dell’orientamento, dove il Collegio Geometri e Geometri Laureati della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

