Dal JOB&Orienta emerge il bisogno di tecnici professionisti per l' economia del territorio
La 34ª edizione di JOB&Orienta si è chiusa lasciando un messaggio chiaro: nel territorio manca una nuova generazione di tecnici professionisti, a partire dai geometri. Un tema emerso nei quattro giorni del salone nazionale dell’orientamento, dove il Collegio Geometri e Geometri Laureati della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il colloquio in videoconferenza è il prossimo passo! Come far emergere il tuo valore a distanza? Meglio curare i dettagli fin da subito: non basta una buona connessione. Scegli uno sfondo neutro, una buona illuminazione e un abbigliamento professionale – - facebook.com Vai su Facebook