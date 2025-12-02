Dal Castello di Coppedé alla drogheria
Cucchi Mi incammino per via Carducci, elegantissima e speciale, anche troppo, per l’assenza di negozi. Alla mia sinistra si impone il Castello Cova, progettato da Adolfo Coppedé (fratello del più celebre Gino) all’angolo con via San Vittore. Proseguo con il Palazzo Gonzaga di Vescovado, dove sono aule dell’Università Cattolica. Impossibile non farsi coinvolgere dalla sua imponente presenza, e infatti mi soffermo a contemplarlo. Si deve all’architetto milanese Cecilio Aspesani (18531924), un allievo di Camillo Boito ed esponente dell’ eclettismo. Gli fu commissionato dal principe Emanuele Gonzaga di Vescovado che desiderava farne la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
CAMPIONATO UNDER 19/M UMBRIA 4 giornata Palestra RPA Olmo (PG) Mercoledì 26 Novembre 2025 ore 19:30 SIR MERICAT BLU 3 CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO 0 25/15 25/17 25/13 SIR MERICAT BLU Valocchia, Ricci Vitiani, Santibacci, Bettoni, M - facebook.com Vai su Facebook