Dal Castello di Coppedé alla drogheria

Mi incammino per via Carducci, elegantissima e speciale, anche troppo, per l'assenza di negozi. Alla mia sinistra si impone il Castello Cova, progettato da Adolfo Coppedé (fratello del più celebre Gino) all'angolo con via San Vittore. Proseguo con il Palazzo Gonzaga di Vescovado, dove sono aule dell'Università Cattolica. Impossibile non farsi coinvolgere dalla sua imponente presenza, e infatti mi soffermo a contemplarlo. Si deve all'architetto milanese Cecilio Aspesani (18531924), un allievo di Camillo Boito ed esponente dell' eclettismo. Gli fu commissionato dal principe Emanuele Gonzaga di Vescovado che desiderava farne la propria abitazione.

