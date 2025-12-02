Dal 5 al 7 dicembre Mercatini di Natale alle Officine Cantelmo

Lecceprima.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con l'asilo nido Piccoli Passi, ospitano una nuova edizione dei Mercatini di Natale. Tre giornate (venerdì dalle 15 alle 20:30 - sabato e domenica dalle 10 alle 20:30 ingresso libero) dedicate alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

5 7 dicembre mercatiniDal 5 al 7 dicembre “Mercatini di Natale” alle Officine Cantelmo - Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con l'asilo nido Piccoli Passi, ospitano una nuova edizione dei Mercatini di Natale. Scrive lecceprima.it

Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre Mercatini di Natale alle Officine Cantelmo - Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con l'asilo nido Piccoli Passi, ospitano una nuova edizione dei ... Come scrive corrieresalentino.it

5 7 dicembre mercatiniIl Mercatino del libro promosso dalla Biblioteca Popolare Immagina - progetto concretizzato dall’associazione Immagina ets, ufficializzato dalla convenzione con la Bibliot ... Segnala veronasera.it

Sabato 6 e domenica 7 dicembre appuntamento con il Mercatino Natalizio Solidale - L’evento, organizzato da Vetrina Volontariato Solidarietà OdV e inserito nel palinsesto de “Le Città in Fest ... Lo riporta live.comune.venezia.it

Natale a Trieste, dal 7 dicembre tornano i Mercatini: tradizione e nuovi eventi che accendono la città - Trieste si prepara a inaugurare ufficialmente il suo Natale con l’apertura dei Mercatini 2025, un appuntamento ormai irrinunciabile che animerà piazza della Borsa, via delle Torri e piazza Ponterosso ... Segnala triestecafe.it

Sabato 6 e domenica 7 dicembre via Manin si accende con il Mercatino - Sabato 6 e domenica 7 dicembre via Manin, a Mestre, si accende con il Mercatino di Natale di Tutto in Piazza. Scrive live.comune.venezia.it

Cerca Video su questo argomento: 5 7 Dicembre Mercatini