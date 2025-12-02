Dal 5 al 7 dicembre Mercatini di Natale alle Officine Cantelmo
LECCE - Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con l'asilo nido Piccoli Passi, ospitano una nuova edizione dei Mercatini di Natale. Tre giornate (venerdì dalle 15 alle 20:30 - sabato e domenica dalle 10 alle 20:30 ingresso libero) dedicate alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
