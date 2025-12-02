Dai laboratori alla piattaforma streaming | con la serie scientifica Explorer le mummie parlano da Forlì

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da pochi giorni è disponibile su Amazon Prime Video un nuovo episodio della serieExplorer – Appuntamenti con la scienza’ (stagione 1) interamente girato nei laboratori del Corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università di Bologna – sede di Forlì. Un’importante vetrina nazionale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

laboratori piattaforma streaming serieUscite in streaming di dicembre, le serie tv e i film più attesi del 2025 - Da Amadeus a Sandokan, da La Décision a Emily in Paris 5, ecco il calendario delle principali uscite sulle piattaforme digitali. Da mymovies.it

Gli anime sono diventati fondamentali per le piattaforme di streaming - Fino a una decina d’anni fa, guardare una serie animata giapponese (anime) per intero poteva essere faticoso. Lo riporta ilpost.it

Portobello di Bellocchio, serie per la nuova piattaforma Max - Una nuova piattaforma di streaming arriva (anche) in Italia a competere nel già affollato panorama tra Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple Tv principali player: è Max della mediacompany ... Da ansa.it

Che cos'è Serially (premiata dall’Unesco) e quali sono le altre piattaforme di streaming video gratuite - Accanto ai giganti dello streaming, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, si fanno strada le piattaforme che offrono intrattenimento gratuito. Segnala corriere.it

Non solo Garlasco: le migliori serie tv in streaming sui crimini italiani ancora irrisolti - Le migliori serie tv in streaming basate su casi di cronaca nera italiana ancora irrisolti o che presentano tutt'oggi dei lati oscuri ... Scrive libero.it

Happy Face in streaming - Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la ... Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Laboratori Piattaforma Streaming Serie