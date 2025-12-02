Dagli Etruschi ai Medici con i bambini
Dicembre al Museo archeologico di Artimino con nuovi laboratori e visite guidate per grandi e piccini? Si parte domenica 7 dalle 15 con "Dagli Etruschi ai Medici", una speciale visita guidata, in un viaggio a ritroso nel tempo tra il fascino degli Etruschi e l’eleganza della villa medicea, una delle più belle dimore fatte costruire dai Medici. Il costo è 12 euro per gli adulti e 6 euro dai 7 ai 18 anni. Domenica 14 ci sarà "Piccoli orafi etruschi" per la creazione di decorazioni natalizie con un laboratorio dedicato all’arte orafa etrusca. Per bambini dai 7 anni il costo è 3 euro a bambino + 2 euro ingresso al museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CERA UNA VOLTA. I MEDICI E L'ARTE DELLA CEROPLASTICA Firenze, Galleria degli Uffizi Dal 18 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 Oltre novanta le opere, ci sono anche dipinti, sculture, cammei, pietre dure; tanti e rilevanti i prestiti, con capolavori che torna - facebook.com Vai su Facebook
Il Museo archeologico nazionale di Firenze si rinnova. E rilancia lo spazio in cui ammirare lo straordinario capolavoro d’arte etrusca, simbolo delle collezioni di Cosimo de’ Medici Vai su X
"Dagli Etruschi ai Medici" con i bambini - Dicembre al Museo archeologico di Artimino con nuovi laboratori e visite guidate per grandi e piccini? Scrive msn.com
Profumi ispirati agli Etruschi: tour sensoriale - Degustazioni, viaggi sensoriali e profumi ispirati agli Etruschi: è il programma del mese di novembre al museo archeologico di Artimino con laboratori per bambini e adulti. lanazione.it scrive
La Chimera di Firenze: un ponte tra Etruschi e Medici - Al Museo archeologico nazionale di Firenze inaugura il percorso espositivo incentrato sulla scultura del V secolo a. Come scrive msn.com
Storia che passione! Gli Etruschi spiegati ai più piccoli - La visita guidata con le esperte dei servizi educativi del Museo nazionale etrusco di villa Giulia, da cui provengono i reperti esposti al centro Trevi, si ... Riporta rainews.it