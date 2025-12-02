Dagli Etruschi ai Medici con i bambini

Dicembre al Museo archeologico di Artimino con nuovi laboratori e visite guidate per grandi e piccini? Si parte domenica 7 dalle 15 con "Dagli Etruschi ai Medici", una speciale visita guidata, in un viaggio a ritroso nel tempo tra il fascino degli Etruschi e l’eleganza della villa medicea, una delle più belle dimore fatte costruire dai Medici. Il costo è 12 euro per gli adulti e 6 euro dai 7 ai 18 anni. Domenica 14 ci sarà "Piccoli orafi etruschi" per la creazione di decorazioni natalizie con un laboratorio dedicato all’arte orafa etrusca. Per bambini dai 7 anni il costo è 3 euro a bambino + 2 euro ingresso al museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

