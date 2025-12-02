Una scintillante Aston Martin DB5 su una strada britannica è uno dei luoghi più iconici dell’automobilismo classico. L’auto, notoriamente guidata da James Bond in numerosi film, è una delle auto sportive britanniche più ambite in circolazione. Questo esemplare quasi perfetto appartiene a John e Sue Williams e finalmente potranno vedere la loro auto restaurata presso l’Aston Martin Works di Newport Pagnell, dove l’auto fu originariamente costruita negli anni ’60. Oggi sembra in condizioni da showroom, ma non molto tempo fa la DB5 era uno scheletro arrugginito e ospitava una famiglia di topi. Il meccanico gallese John Williams l’acquistò originariamente nel 1965 per 900 sterline (circa 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Da vecchio rottame a gioiello a quattro ruote: il restauro della storica Aston Martin è sorprendente